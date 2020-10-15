ميليشيا حفتر تستهدف تجمعات للجيش الليبي بأربعة صورايخ

أعلن مصدر عسكري ليبي، أن مليشيا الانقلابي خليفة حفتر أطلقت 4 صواريخ باتجاه تجمعات لقوات الجيش الليبي دون وقوع خسائر، غربي سرت.



جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به الخميس، العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات "تحرير سرت الجفرة"، التابعة للجيش الليبي.



وقال دراه: "مليشيا حفتر أطلقت 4 الصواريخ على منطقة بويرة الحسون غربي مدينة سرت (شمال)، التي تعد تمركزا لقوات الجيش الليبي".



وأوضح دراه أن القصف لم يسفر عن أية خسائر.



وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الليبي رصد طائرتي شحن روسية هبطتا بمدينة سرت (شمال)، التي تقع تحت سيطرة مليشيا حفتر.



وقال دراه نداك، إن قوات الجيش الليبي رصدت هبوط طائرتي شحن روسية تحمل عتادا عسكريا بقاعدة القرضابية، لافتا إلى رصد طائرات تحمل عتادا عسكريا أكثر من مرة.



ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.



وشنت مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.