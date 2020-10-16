استئناف الطيران الداخلي بين طرابلس وبنغازي لأول مرة منذ عام

استقبل مطار بنينا الدولي في بنغازي، الجمعة، أول طائرة قادمة من طرابلس، بعد توقف دام أكثر من عام في ليبيا.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد "وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي قادمة من طرابلس بعد توقف دام أكثر من عام".

وأوضحت أن "الطائرة على متنها وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني، للوقوف على تجهيزات المطار، والمساهمة في توفير كل ما يحتاجه لإعادة تشغيله والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، في بيان، انطلاق أولى الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي.

ويقع مطار بنينا الدولي، شرقي مدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، وتم إغلاقه بالتزامن مع عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس في أبريل/ نيسان 2019.

وتعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود البلد العربي الغني بالنفط، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر.