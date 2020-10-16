وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بالسلام مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السعودي أن التطبيع مع إسرائيل سيحدث في نهاية المطاف، وأن ذلك سيتم في إطار خطة سلام فلسطينية إسرائيلية.



جاء ذلك في مقابلة افتراضية لفيصل بن فرحان، أجراها عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني، وبثها مساء الخميس، الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث الأمريكي.



وأضاف بن فرحان: "نحن ملتزمون بالسلام وهو ضرورة استراتيجية للمنطقة، والتطبيع مع إسرائيل في نهاية المطاف جزء من ذلك، وهذا ما اقترحته خطة السلام العربية وما جاء في اقتراح المملكة عام 1981".



وأضاف: "لذلك نحن دائماً نتصور أن التطبيع سيحصل، لكن علينا أيضاً أن نحصل على دولة فلسطينية وعلى خطة سلام فلسطينية إسرائيلية".



وأكد فيصل بن فرحان أن "التركيز الآن يجب أن يخصص لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات في النهاية".



واستطرد قائلا: "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام واستقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، و إذا لم ننجح في تحقيق ذلك، فسيبقى الجرح مفتوحاً في المنطقة".



ويأتي حديث الوزير السعودي عن التطبيع العربي مع إسرائيل، عقب شهر واحد على توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتين للتطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.



ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

