عودة التظاهرات الحاشدة ضد نتنياهو مع رفع القيود في إسرائيل

تظاهر عشرات آلاف المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت في إسرائيل مع رفع القيود التي تحدّ التجمعات.

وجرت التظاهرة الرئيسية في القدس أمام مبنى الإقامة الرسمية لنتنياهو، حيث تجمّع آلاف المحتجين وفق وسائل إعلامية، و20 ألفا وفق المنظّمين.

وهذا أول تجمع كبير منذ رُفعت الخميس القيود التي تمنع الأشخاص من التظاهر على مسافة تزيد على كيلومتر واحد من مقر سكنهم.

ويتجمع متظاهرون كل مساء سبت منذ تموز/ يوليو للاحتجاج على الإدارة الاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد-19 من طرف حكومة بنيامين نتانياهو المتهم رسميا بالفساد.

ورفع متظاهرون في القدس الأعلام الإسرائيلية ووضعوا كمامات كتب عليها "وزير الإجرام"، ونادوا بشعارات ضد نتنياهو.

وفي ساعة متأخرة من المساء، تفجرت صدامات مع محتجين تجمعوا خارج المنطقة التي يسمح فيها التظاهر ما تسبب في إعاقة حركة السير، كما هاجموا قوى الأمن، وفق بيان للشرطة أوضح أنه تم إيقاف ثلاثة منهم.

وتظاهر في تل أبيت آلاف الناس أغلبهم عائلات مترافقة، وفق مصور من وكالة فرانس برس.

وأفادت الشرطة بوقوع عدة حوادث في أماكن متفرقة من البلد، إذ هاجم "مشبوهون" متظاهرين بالغاز المسيل للدموع ووجهوا لهم إهانات، وقد أوقف عدد من المهاجمين.

واعتدت تظاهرات مضادة نظمتها مجموعات من أقصى اليمين على تجمعات احتجاجية ضد نتنياهو هذا الأسبوع في مدينة حولون قرب تل أبيب.