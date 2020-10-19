أول رحلة تجارية إماراتية تهبط في مطار بن غوريون

هبطت صباح الاثنين، طائرة تجارية تابعة لشركة "الاتحاد" الإماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب تل أبيب، لأول مرة في تاريخ البلدين.

وقال موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: "لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل".

وقال قبطان الطائرة صالح عبد الله، في حفل جرى تنظيمه في المطار لهذه المناسبة: "نحن سعيدون بالتواجد هنا، ونأمل أن تكون هذه بداية علاقة بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف: "لو سألني أحدهم قبل عدة أشهر إذا ما كنت سأقف هنا ألقي هذا الخطاب في تل أبيب، لقلت هذا مستحيل"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويصل وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل غدا الثلاثاء، للتوقيع على عدة اتفاقيات بينها اتفاق تسيير رحلات تجارية بين الجانبين.

من جهتها، قالت شركة الاتحاد (حكومية)، إنها ستشغل رحلات ركاب تجارية من وإلى إسرائيل، لنقل أصحاب أبرز شركات السياحة والطيران الإسرائيلية إلى الإمارات، لتصبح أول شركة طيران خليجية تطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

وأوضحت الناقلة الوطنية لإمارة أبو ظبي في بيان، الاثنين، أن "الرحلة التاريخية" ستغادر تل أبيب اليوم على طائرة بوينغ دريملاينر 787، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف من إسرائيل إلى الإمارات.

وذكرت أن رحلة العودة ستغادر أبو ظبي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وحسب البيان، ستنقل الرحلة مجموعة من قادة قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين للتعرف على أبو ظبي والإمارات، بناء على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في أبو ظبي.

وفي 31 أغسطس/آب تم تشغيل أول رحلة تجارية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبو ظبي.

وذكر البيان أن الاتحاد للطيران، أول شركة طيران غير إسرائيلية في الشرق الأوسط تطلق موقعا خاصاً بالسوق الإسرائيلية باللغة العبرية والإنكليزية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران محمد مبارك المزروعي: "بدأنا للتو باستكشاف الإمكانيات الطويلة المدى لهذه العلاقات الجديدة بين الدولتين، والتي ستسهم في تعزيز اقتصاد البلدين، وبخاصة في قطاعي التجارة والسياحة".

وأضاف المزروعي أن الرحلات بين تل أبيب وأبو ظبي ستنقل بضائع تجارية من وإلى نقاط معينة على امتداد شبكة الاتحاد للطيران إلى جانب المسافرين.

وكانت الاتحاد للطيران، سيرت أول رحلة معروفة تقوم بها شركة إماراتية لإسرائيل يوم 19 مايو/ أيار الماضي، لنقل إمدادات لمساعدة الفلسطينيين على مكافحة فيروس كورونا، ثم كررتها في 9 يونيو/حزيران الماضي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.