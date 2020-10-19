العاهل السعودي يقرر إعادة تشكيل مجلس الشورى

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً بإعادة تشكيل مجلس الشورى (نيابي)، وتعيين رئيس للمحكمة العليا بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي أمر الأحد، بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى البلاد وعضوية 20 آخرين من رجال الدين بالبلاد.

واشتملت الأوامر الملكية على تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات.

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا (أعلى محكمة بالبلاد).

ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى، وهو يعين من الملك وقراراته ليست نهائية وتحتاج موافقة الملك.

ويواجه القضاء السعودي انتقادات عدة من جهات حقوقية دولية، لا سيما بعد أحكامه في قضية السعودي جمال خاشقي الذي قتل في سفارة بلاده بإسطنبول في 2018، والتي شهدت تبرئة أغلب المدانين في الجريمة التي هزت العالم وسمعة المملكة، وفق مراقبين.