بي كا كا الإرهابية لم تنسحب من قضاء سنجار رغم اتفاق بغداد وأربيل

لا يزال لمنظمة بي كا كا الإرهابية تواجد أساسي في قضاء سنجار التابع لمدينة الموصل العراقية، منذ 6 سنوات بعد أن أحضرت إليه ميليشياتها من سوريا وجبال قنديل في شمال العراق .

ورغم توقيع اتفاق حكومتي بغداد وأربيل تتضمن بنوده إنهاء منظمة بي كا كا الإرهابية في سنجار، لكن بنوده لم تنفذ.

وتتخذ المنظمة الإرهابية قضاء سنجار موقعاً استراتيجياً بسبب قربه من الحدود السورية والتركية.

وعاد القضاء إلى الواجهة مجددا بعد الاتفاق الذي وقعته الحكومة العراقية مع إدارة إقليم شمال العراق في 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري وتنص بنوده على إنهاء تواجد بي كا كا في سنجار.

لكن معسكرات المنظمة الإرهابية لا تزال في المنطقة، مثلما أثبت قام فريق الأناضول الذي صور المنطقة وتظهر المشاهد أن المنظمة تواصل تواجدها رغم توقيع الاتفاق.

ذريعة داعش:

في البداية بدأت منظمة بي كا كا بإرسال عناصرها إلى قضاء سنجار الذي تسكنه أغلبية إيزيدية، بحجة اعتداءات تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة.

وبعد عام 2012 واصلت المنظمة الإرهابية وجودها بعناصرها القادمين من سوريا وجبال قنديل، في عدة مناطق بالقضاء على رأسها جبل سنجار.

فراغ القوة في المنطقة:

استفادت بي كا كا من فراغ القوة في المنطقة، وأعلنت في يناير/ كانون ثاني 2015 تأسيس كانتون جديد فيها وحاولت السيطرة على إدارتها المحلية عبر ما أسمته بـالمجالس الشعبية.

ورغم استعادة قوات البيشمركة (حرس إقليم شمال العراق) مركز قضاء سنجار والمناطق المحيطة به من قبضة تنظيم داعش، واصلت بي كا كا أنشطتها بالمنطقة، وأنشأت معسكرات لعناصرها، كما جندت الأطفال الإيزيديين قسراً بهذه المعسكرات.

وانسحبت البيشمركة من المنطقة بعد تمركز قوات الحكومة المركزية العراقية في أكتوبر 2017، إلا أن بي كا كا قامت بتوسيع نطاق أنشطتها في سنجار، متذرعة دائماً بداعش.

وأنشأت بي كا كا نقاط مراقبة وتفتيش وأبراج مراقبة للسيطرة على الأمن، وأصبح عناصرها يتجولون بحرية في المنطقة للقيام بدوريات.

موقع إستراتيجي:

يبعد قضاء سنجار حوالي 120 كيلومتراً عن مركز محافظة الموصل، وهو قريب من الحدود السورية وكذلك الحدود التركية.

وتتميز أراضي القضاء بسهولة تضاريسها وسهولة الوصول إلى الحدود التركية والسورية. وتهدف بي كا كا الإرهابية من خلال تواجدها إلى تأسيس ممر يربطها بتنظيم ي ب ك/ بي كا كا في شمال سوريا ومنطقة قنديل شمالي العراق.

منع السكان من العودة لمنازلهم:

اضطر معظم سكان سنجار إلى ترك منازلهم بسبب داعش، والهروب إلى إقليم شمال العراق وتركيا، وقسم صغير منهم إلى سوريا.

وتمت استعادة المنطقة من داعش في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015 بعد أن سيطر عليها لمدة 15 شهراً.

ورغم سيطرة قوات البيشمركة على سنجار، لم يتمكن العديد من السكان من العودة إلى منازلهم بسبب منظمة بي كا كا.

وشكى الكثيرون أن بي كا كا تعرقل عمليات إعادة إعمار سنجار، وطالبوا بإنسحاب عناصر المنظمة من المنطقة في أسرع وقت.

كما أوضح مسؤولون بإدارة إقليم شمال العراق، أن وجود المنظمة الإرهابة في المنطقة يعوق إعادة إعمارها.

الاتفاق بين أربيل وبغداد:

ووفقاً لبنود الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل، فإنه سيتم إجراء تعيينات جديدة بالجهاز الإداري بقضاء سنجار.

كما ينص على أن سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الشرطة في سنجار، ومستشارية الأمن الوطني، وجهاز الاستخبارات الوطني، بالتنسيق مع قوات إقليم شمال العراق وعلى تعيين 2500 عنصر أمن، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

إنهاء وجود بي كا كا:

وينص الاتفاق أيضاً على إنهاء تواجد منظمة بي كا كا الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

ويتضمن كذلك، إعادة النظر في هيكلة الجهاز الأمني والإداري في القضاء، وتشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل من أجل عمليات إعادة الإعمار.

وكذلك على إخراج قوات الحشد الشعبي من القضاء.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة إقليم شمال العراق لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين بغداد وأربيل.

وعقب توقيع الاتفاق أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أن الكاظمي رعى اتفاقا تاريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني.

وأضاف المتحدث أن الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة، في إشارة إلى منظمة بي كا كا الإرهابية.