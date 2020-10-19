رداً على التطبيع.. داعش يدعو إلى شنِّ هجمات في المملكة السعودية

ندد تنظيم داعش الإرهابي بتطبيع الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل، ودعا إلى شنّ هجمات في المملكة السعودية.

واعتبر التنظيم في تسجيل صوتي الأحد منسوب إلى المتحدث باسمه أبو حمزة القرشي، نشرته قناته على تطبيق "تلغرام"، أن الإمارات والبحرين خانتا الإسلام بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

والدولتان العربيتان حليفان مقربان من السعودية التي لم تطبع علاقاتها مع إسرائيل لكنها منخرطة في ما يعتبره خبراء "تطبيعا ناعما".

وحثّ المتحدث باسم المنظمة الإرهابية مقاتلي الجماعة والمسلمين بصفة عامة على شنّ هجمات في السعودية.

وكان تنظيم داعش سيطر على أراض شاسعة في العراق وسوريا، ثم خسر معاقله في سوريا حتى عام 2019 بعد أن تم دحره من العراق.

وقتل زعيم التنظيم المعروف باسم أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ولا يزال عدد من عناصر التنظيم ينتشر في منطقة صحراوية شاسعة قرب الحدود العراقية السورية، يجهزون منها ويطلقون هجمات دورية على قوات النظام السوري.