لجنة 5+5 العسكرية الليبية تبدأ اجتماعاتها برعاية الأمم المتحدة

تنطلق، الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وستبحث اللجنة في اجتماعاتها سبل حل المشكلات الأمنية التي تسببها مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وتأتي الاجتماعات عقب لقاء مباشر ضم وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، بمدينة الغردقة المصرية (شرق)، أواخر سبتمبر/ أيلول المنصرم، بينما جرت محادثات سياسية في القاهرة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن البعثة سترعى محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق، إلا أن الجيش الليبي، أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.



ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.