موظف كبير في إدارة ترامب يزور دمشق لبحث إطلاق سراح أمريكيين معتلقين لديه

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مسؤولاً رفيع المستوى في البيت الأبيض قام بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق مطلع العام الجاري للتباحث حول تحرير رهينتين أمريكيتين لدى نظام الأسد في أول اتصال بين الجهتين منذ أكثر من 10 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار قولهم إن مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، كاش باتل، زار دمشق في أول لقاء بين الحكومة الأمريكية والنظام السوري في لقاء نادر.

وأوضحت أن باتل أجرى في دمشق "لقاءات سرية" من أجل الإفراج عن مواطنين أمريكيين يحتجزهما نظام الأسد، دون ذكر تفاصيل حول الشخصيات التي التقى بها أثناء الزيارة.

وأشارت إلى أن الرهينتين هما الصحفي المستقل أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012، والمعالج سوري الأصل مجد كمالماز، الذي اختفى عند حاجز أمني للنظام عام 2017.

ويعتقد أن لدى نظام الأسد 4 رهائن أمريكيين آخرين على الأقل، فيما ادعت مصادر الصحيفة أن ترامب بعث رسالة إلى بشار الأسد في مارس/ آذار الماضي، للدعوة إلى حوار مباشر لتحرير تايس.

وقالت المصادر إن مدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، بحث هذا الملف الأسبوع الماضي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر مطلعت أكّدت عدم إحراز تقدم ملموس مع النظام في نتيجة اللقاءات.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد عام 2012 إثر اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد.