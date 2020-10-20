أول وفد حكومي إماراتي رسمي يزور إسرائيل اليوم

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن وفداً حكومياً إماراتياً سيصل اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل، في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين منتصف الشهر الماضي.

وقال أوفير جندلمان، في تغريدة على "تويتر": "وفد إماراتي كبير سيصل إسرائيل ظهر اليوم، لعقد لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير المالية إسرائيل كاتس".



وأضاف إن الدولتين ستوقعان على عدد من الاتفاقيات.



وستعقد الاجتماعات ومراسم توقيع الاتفاقيات في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب.



وقال جندلمان: "سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو قمة ثلاثية، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير".



وأضاف: "سيتم خلال القمة التوقيع على اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات، والإعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا".





وتُقل الطائرة التي أقلعت من مطار أبو ظبي في رحلة مباشرة إلى إسرائيل عبر الأجواء السعودية، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.



وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، إن "مسؤولين كبار من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلوا أمس من البحرين من الإمارات وسيكونون على متن الطائرة".



وأضاف "عقد مساعدو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، محادثات في أبو ظبي مع مسؤولين إماراتيين".



وكانت الحكومة الإماراتية صادقت أمس الاثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على الاتفاق الأسبوع الماضي.