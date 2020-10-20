اتفاق إسرائيلي إماراتي لنقل النفط عبر إيلات ثم عسقلان على المتوسط

أبرمت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الإسرائيلية عقد مذكرة تفاهم مع شركة "Med-Red" المملوكة لإسرائيليين وإماراتيين، وذلك لتشغيل جسر لنقل النفط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأورد موقع "جلوبس" المختص في الاقتصاد الإسرائيلي، الثلاثاء، أن التوقيع على الاتفاقية تم الاثنين، في أبوظبي بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين ووزير الشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير.

وتعتمد الخطة على استخدام البنية التحتية الحالية لشركة (EAPC) لنقل النفط ونواتج التقطير من إيلات على البحر الأحمر، إلى عسقلان على البحر المتوسط، ما سيوفر نفقات ووقت شحن النفط من الخليج عبر قناة السويس.

وسيرتبط خط أنابيب (EAPC) بخطوط أنابيب في المملكة العربية السعودية والإمارات، مقامة حاليا لنقل الخام من شرق المملكة ودول الخليج الأخرى إلى البحر الأحمر.

وفي بيان لها اليوم، قالت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، إن التعاون يمثل أخبارا جيدة لسوق الطاقة العالمي، لأنه يوفر لمنتجي ومستهلكي النفط طريقا أقصر وأكثر كفاءة وتوفيرا في التكلفة لنقل الخام ومنتجاته.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة "إيريز كالفون"، قوله إن الاتفاقية تاريخية، وستعمل على زيادة التعاون بين (EAPC) والفاعلين الإقليميين والدوليين: "الاتفاقية لها أهمية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي".

وتمر ناقلات النفط الخليجية حاليا والمتجهة إلى الغرب، من مضيق هرمز بالخليج ومنه إلى مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولا إلى قناة السويس ومنا لأسواق أوروبا والأمريكيتين.

والشهر الماضي، قالت جلوبس في تحليل: "سيساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس".