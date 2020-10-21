الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية خدمات للنقل الجوي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين الجانبين.

وقالت الهيئة (حكومية) في بيان، الأربعاء، إن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقع الاتفاقية مع وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال لقائهما في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وبحث سبل التعاون.

وتعليقا على الاتفاقية، قال الوزير الإماراتي: "تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين الدولتين، عقب توقيع اتفاق إبراهيم للسلام".

وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين.

ووفقا للاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 38 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب، ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات، إضافة لرحلات الشحن.

وذكر البيان أنه بالنسبة للرحلات غير المجدولة، تم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.

وتوقع البيان أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين الإمارات وإسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

والثلاثاء، وقع مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون، 4 اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجانبين في أول زيارة رسمية منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين منتصف الشهر الماضي.

وكانت الحكومة الإماراتية قد صدّقت، الاثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد إجراء مماثل للبرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقوبل الاتفاق بتنديد واسع من الفلسطينيين، حيث اعتبروه "خيانة" من الإمارات و"طعنة في الظهر".