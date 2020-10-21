القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

عون: الفساد في لبنان أصبح منظما ومتجذرا بالسلطة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 21.10.2020 13:41
آخر تحديث في 21.10.2020 14:17
عون: الفساد في لبنان أصبح منظما ومتجذرا بالسلطة

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن الفساد في بلاده أصبح مؤسساتيا منظما ومتجذرا في السلطة والإدارة.

وقال عون، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب اللبناني عشية انطلاق استشارات نيابية لاختيار رئيس وزراء جديد: "وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد مؤسساتيا منظما بامتياز ومتجذرا في سلطتنا ومؤسساتنا وإدارتنا".

وأضاف: "الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماما".

وأكد على أنه سيظل يتحمل مسؤولياته في التكليف وتأليف الحكومة اللبنانية، وفي كل موقف وموقع دستوري، وفي وجه كل من يمنع الإصلاح وبناء الدولة.

وشدد على أن "الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم. الأعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة...
مختارات