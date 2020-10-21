عون: الفساد في لبنان أصبح منظما ومتجذرا بالسلطة

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن الفساد في بلاده أصبح مؤسساتيا منظما ومتجذرا في السلطة والإدارة.

وقال عون، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب اللبناني عشية انطلاق استشارات نيابية لاختيار رئيس وزراء جديد: "وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد مؤسساتيا منظما بامتياز ومتجذرا في سلطتنا ومؤسساتنا وإدارتنا".

وأضاف: "الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماما".

وأكد على أنه سيظل يتحمل مسؤولياته في التكليف وتأليف الحكومة اللبنانية، وفي كل موقف وموقع دستوري، وفي وجه كل من يمنع الإصلاح وبناء الدولة.

وشدد على أن "الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم. الأعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين".