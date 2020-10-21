مباحثات اقتصادية بين أمير قطر ووزير الخزانة الأمريكي

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم للوزير الأمريكي في قصر البحر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، حيث يقوم منوشن بزيارة إلى الدوحة (غير معلنة المدة).

ويجري الوزير الأمريكي زيارات في المنطقة، تشمل إسرائيل والإمارات وقطر.

وتم خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها لا سيما في المجال الاقتصادي".

كما جرى "مناقشة الجهود القطرية الأمريكية المشتركة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والمستجدات المتعلقة به، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب "قنا".

وفي اجتماع منفصل، التقى رئيس وزراء قطر خالد بن خليفة آل ثاني، وزير الخزانة الأمريكي، وتم استعراض علاقات البلدين وآفاق تطويرها.

وفي 2019، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة، أكثر من 9.43 مليارات دولار في 2019، بما يعادل زيادة بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.