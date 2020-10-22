لبنان.. الحريري يعلن عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبية

قال رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري، الخميس، إنه سيشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين في أسرع وقت.

وفي وقت سابق الخميس، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 65 صوتا من أصل 118، فيما لم يسم 53 نائبا أية شخصية أخرى، وتغيب اثنان عن المشاورات.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون أجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعه على نتائجها، استدعى الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأوضح الحريري في مؤتمر عقب تكليفه بتشكيل الحكومة: "سأشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، وسأنكبّ على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة".

وأضاف: "الحكومة الجديدة ستكون مهمتها تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها".

ويأتي الحريري مجددا على رأس الحكومة اللبنانية، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق مصطفى أديب في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، لتعثر مهمته في تشكيل حكومة عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

وهذه المرة الرابعة للحريري على رأس الحكومة اللبنانية، إذ تولى الأولى في عام 2009، ثم الثانية في عام 2016، قبل أن تنهار حكومتة الثالثة التي تشكلت في عام 2018 على وقع احتجاجات شعبية.

وقدمت حكومة الثالثة للحريري استقالتها، في 29 أكتوبر/ تشرين أول 2019، تحت إلحاح ضغط احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات اقتصادية وسياسية، ليخلفه حسان دياب الذي قدمت حكومته استقالتها عقب 10 أيام على انفجار مرفأ بيروت.

ويعاني لبنان، منذ أشهر، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، إضافة إلى استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.