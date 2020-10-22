نظام الأسد يرفض الكشف عن مصير أميركيَين معتقلين في سجونه

أعلن وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة لم تحصل حتى الآن على إجابات من النظام السوري حول مكان أميركيَين معتقلين في سجونه رغم زيارة مسؤول أميركي رفيع إلى دمشق.

وقال مايك بومبيو الأربعاء للصحافيين الذين سألوه عن الزيارة: "نطالب السوريين بالإفراج عن السيد تايس وإخبارنا بما يعرفونه. لقد اختاروا عدم القيام بذلك حتى الآن... نواصل العمل ليس فقط على عودة اوستن ولكن أيضا كل الأميركيين المعتقلين".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن المسؤول الكبير في البيت الأبيض كاش باتيل زار سوريا في آب/أغسطس الماضي لمحاولة المساعدة على الإفراج عن الصحافي أوستن تايس وعن السوري الأميركي ماجد كمالماز. وهي الزيارة الأولى المعروفة لمسؤول أميركي كبير إلى سوريا منذ عشر سنوات، عندما قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولم يُعلن سوى القليل من المعلومات منذ اختطاف هذا المصور الصحافي المستقل في 14 آب/أغسطس 2012 بالقرب من دمشق وكان عمره 31 عامًا ويعمل مع مجموعة ماكلاتشي وواشنطن بوست وسي بي إس ووكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيًا في آذار/مارس إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي تعده واشنطن فاقداً للشرعية، في محاولة لتأمين إطلاق سراح الصحافي. وقال حينها إنه لا يعرف ما إذا كان لا يزال في قيد الحياة.

وقال مايك بومبيو إن محادثات إعادة أوستن تايس "منفصلة" عن الاستراتيجية الأميركية في سوريا حيث ما زالت الولايات المتحدة تنشر قوات فيما تفرض عقوبات شديدة القسوة على النظام السوري.

وقال "لن نغير سياسة الولايات المتحدة" للإفراج عن رعايا أميركيين، "نحن لا ندفع مقابل الرهائن".