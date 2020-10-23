ترامب يعلن اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والسودان بعد نيته رفع الأخيرة من لائحة "الإرهاب"

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس دونالد ترامب سيسحب السودان من لائحة "الدول الراعية للإرهاب" قبل أن يعلن في وقت لاحق أن كلا من السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الرئيس الأميركي "أبلغ الكونغرس بنيته التراجع رسمياً عن تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب"، واصفاً الأمر بأنه "لحظة بالغة الأهمية" للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وأوضح البيان أنّ السلطات الانتقالية في السودان سددت مبلغ 335 مليون دولار في إطار اتفاق لتعويض ضحايا اعتداءات أميركيين.

وبعد هذا الإعلان ببضع ساعات، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أنّ إسرائيل والسودان ستطبعان علاقاتهما الدبلوماسية بإشراف الرئيس دونالد ترامب.

وغرّد جود ديري في موقع تويتر "أعلن الرئيس أنّ السودان وإسرائيل توافقتا على تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة كبيرة جديدة نحو السلام في الشرق الأوسط".

وحضر صحافيون في المكتب البيضاوي اتصالا هاتفيا بين دونالد ترامب ومسؤولين في إسرائيل والسودان.