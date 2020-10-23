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ليبيا.. اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع

جنيف
نشر في 23.10.2020 14:07
ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة وممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا قبيل بدء جلسة مفاوضات بجنيف في 19 أكتوبر الجاري وكالة الأنباء الفرنسية ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة وممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا قبيل بدء جلسة مفاوضات بجنيف في 19 أكتوبر الجاري (وكالة الأنباء الفرنسية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت البعثة، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن "محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف توجت بإنجاز تاريخي، فقد توصل الفرقاء إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

وأضافت: "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وعرضت صفحة البعثة الأممية على فيسبوك، بثا مباشرا لمراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

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