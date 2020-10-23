نتانياهو يعلن أن إسرائيل لن تمانع بيع واشنطن أسلحة متطورة للإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الجمعة أنّ إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة أميركية متطورة لدولة الإمارات.

وقال في بيان علّق فيه على زيارة وزير دفاع حكومته بيني غانتس إلى واشنطن الأسبوع الحالي لمناقشة بيع هكذا أسلحة للإمارات وتشمل طائرات اف-35، إنّ "إسرائيل لن تعارض بيع هذه النظم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وجاء هذا التصريح لرئيس الوزراء بعد دقائق قليلة من إعلان واشنطن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان الذي أصبح ثالث دولة عربية تعترف رسميا بالدولة العبرية منذ بداية العام، بعد الإمارات والبحرين.

وكانت قضية بيع طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-35 الى الإمارات نقطة خلاف في اتفاق التطبيع بين البلدين. إذ يخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تفقد الدولة العبرية تفوقها التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط.

ومنذ الستينات، حافظت الولايات المتحدة على سياسة "التفوق العسكري النوعي" أو "الميزة العسكرية النوعية" التي بموجبها تضمن واشنطن امتلاك إسرائيل أفضل المعدات العسكرية في المنطقة.

وبعد تمريرها في الكونغرس، أصبحت هذه الميزة قانونا قبل عامين يجب على الولايات المتحدة أن تضمن بموجبه، عندما تبيع أسلحة لدولة ما في الشرق الأوسط، بقاء إسرائيل في وضع متقدم عليها.

وقال نتانياهو مساء الجمعة إنه تلقى ضمانة بأن "الولايات المتحدة ستحدّث قدرات إسرائيل العسكرية وتحافظ على ميزتها العسكرية النوعية" وبالتالي "لا تعارض" بيع المعدات العسكرية للإمارات.