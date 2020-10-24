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"الحوثي" تعلن استهداف مطارين وقاعدة عسكرية جنوبي السعودية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.10.2020 19:15
الحوثي تعلن استهداف مطارين وقاعدة عسكرية جنوبي السعودية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء السبت، استهداف مطاري جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، دون الإشارة إلى توقيت هذه الهجمات.

وقال سريع إن "سلاح الجو المسير التابع لجماعته، شن 3 هجمات بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف 2k، استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط ( جنوبي السعودية)".

وأضاف أن هذه الهجمات تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني".

ولم يتطرق المتحدث الحوثي إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف الذي تقوده السعودية بشأن الأمر.

ويأتي هذا البيان غداة إعلان التحالف العربي، في بيانين متعاقبين، تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين استهدفتا أحياء سكنية جنوبي السعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات جاءت ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، تدعم السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

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