الكاظمي: العراق كان على حافة حرب إقليمية على أرضه

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إن حربا إقليمية كادت أن تحدث على أرض بلاده، مؤكداً أنه عمل على منع حدوث ذلك مجدداً.

وقال الكاظمي في كلمة له وجهها بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي: "في مثل هذا اليوم وقف العراق وللأسف على حافة حرب إقليمية ودولية كادت أن تحدث على أرضه".

وأضاف: "عملنا بهدوء ودبلوماسية على جمع الدعم لاستعادة وزن العراق وحجمه الدولي وعدم السماح مجددا بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره".

ولم يحدد الكاظمي في كلمته هوية أطراف الحرب الإقليمية التي كادت أن تحدث، إلا أنه يشير على الأرجح إلى هجمات شنت على مصفاتي النفط بقيق وخريص السعوديتين قبل نحو عام، وسط حديث سعودي وأمريكي عن وقوف إيران وأطراف عراقية خلف الهجوم.

وكرر المسؤولين العراقيين كرروا مؤخراً رفضهم تحويل العراق إلى ساحة صراع للآخرين أو أن ينجر إلى صراعاتهم.