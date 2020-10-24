الكويت تفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية فتح باب الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية اعتبارا من الإثنين المقبل.

وقالت الوزارة في بيان السبت: "يُفتح باب الترشح لانتخاب مجلس الأمة الإثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر حتى نهاية دوام 4 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في المرشح تتضمن "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية (ليس مجنسا)، وألا يقل عمره عن 30 عاما".

كما تشمل الشروط -حسب البيان- أن يجيد المرشح اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

وستجرى انتخابات مجلس الأمة في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ لانتخاب 50 نائبا موزعين على 5 دوائر انتخابية في البلاد.

ويحق لـ574 ألف ناخب وناخبة التصويت في تلك الانتخابات، وفق إعلام محلي.

وستكون هذه الانتخابات البرلمانية الأولى في عهد أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، التي تولى الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي؛ إثر وفاة شقيقه الأمير السابق صباح الأحمد الجابر الصباح. وتمت آخر انتخابات لمجلس الأمة في 2016.

ويعد برلمان الكويت أول تجربة برلمانية في منطقة الخليج؛ حيث أجريت أول انتخابات مجلس أمة عقب إقرار البلد الخليجي للدستور عام 1962.