حزب عربي بإسرائيل يعتبر تطبيع السودان "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"

أدان حزب عربي في إسرائيل "بشدة"، السبت، تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، معتبرا ذلك "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحد مكونات القائمة العربية المشتركة (15 مقعدا في الكنيست من أصل 120)، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمية.

واعتبر الحزب، أن التطبيع "وصمة عار في جبين النظام السوداني وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

من جانبه، اعتبر رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بالكنيست (البرلمان) إمطانس شحادة، أن إسرائيل "اشترت التطبيع مع السودان وفي المقابل ستواصل الاحتلال والاستيطان (بالأراضي الفلسطينية)".

وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "هذه الخطوة ستبعد السلام الحقيقي وإقامة الدولة الفلسطينية التي بدونها لن يكون هناك سلام، ولذلك يحتفل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

من جهته، كتب سامي أبو شحادة النائب في الكنيست عن التجمع على تويتر، إن "الاتفاقات التي تأتي كهدية لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية لن تغير الواقع".

وتابع: "لن يكون هناك سلام مع الاحتلال ولا تطبيع مع القمع".

والجمعة، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب الاعلان، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها حزب الأمة القومي، وهو ضمن الائتلاف الحاكم، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.