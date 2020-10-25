الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق التطبيع مع البحرين

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على اتفاق التطبيع مع البحرين، لينتقل بذلك إلى الكنيست (البرلمان) لإقراره، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الحكومة صادقت على "اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية وصداقة بين إسرائيل ومملكة البحرين" الذي جرى توقيعه في المنامة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يعود الاتفاق بعد إقراره في الكنيست إلى الحكومة مجددا للمصادقة عليه.

والأحد الماضي، أعلنت إسرائيل، أنها وقعت إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، قالت الخارجية الإسرائيلية حينها: "لحظات تاريخية الآن بالمنامة، التوقيع على الإعلان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين".

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد بشكل نهائي على اتفاق التطبيع الموقع منتصف سبتمبر/أيلول الماضي مع الإمارات، وذلك بعد تمريره في الكنيست، ليصبح ساري المفعول.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري صادق الكنيست على اتفاق التطبيع بين مع الإمارات، بعد تصديق الحكومة عليه بشكل أولي.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أنّ 80 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح الاتفاق، بينما عارضه 13 نائبا (النواب العرب) فيما امتنع عدد آخر (لم تحدده) من النواب عن التصويت.

وقررت الإمارات والبحرين، الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وعقب الإعلان، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها حزبا "الأمة القومي"، ضمن الائتلاف الحاكم، و"الوحدوي الديمقراطي الناصري".