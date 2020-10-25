وفد من "حماس" يغادر غزة باتجاه القاهرة

غادر وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر من الحركة، إن "وفدا من حماس برئاسة القيادي خليل الحية، وعضوية روحي مشتهى، غادر القطاع قبل قليل متوجها نحو مصر".

وبيّن المصدر أن "الوفد سيبحث مع الجانب المصري ثلاثة ملفات تتمثل في المصالحة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية بغزة، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال".

وفي وقت لاحق، قال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن وفد "حماس" من غزة "سينضم إلى وفد الحركة (من الخارج) برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وبمشاركة القيادي عزت الرشق".

وتابع، في تصريح: "الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين ، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والنقاش في مواضيع ذات اهتمام مشترك كالمصالحة والأزمة الإنسانية بغزة وتطورات حاصلة مع الاحتلال".

وخلال الشهر الماضي، أجرى وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" لقاء في مدينة اسطنبول، اتفقا خلاله على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".