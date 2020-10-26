إحباط مخطط لبي كا كا الإرهابي باستهداف دبلوماسيين في إقليم شمال العراق

أعلن إقليم شمال العراق اعتقال 12 شخصاً على صلة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، كانوا يخططون لشن هجمات ضد دبلوماسيين وشركات في المنطقة.

وقال مجلس أمن الإقليم، في بيان، الاثنين، إن "قوات الأمن أفشلت في الأيام الماضية مجموعة من الهجمات التخريبية، وتم اعتقال مجموعة أشخاص لديهم علاقات مع مجاميع إرهابية".

وأشار البيان، إلى إفشال مخطط تخريبي لـ"بي كا كا" لشن هجمات بالإقليم، "عبر مجموعة تلقت أوامر من أشخاص يقيمون خارج العراق بعضهم في دول أوروبية".

وأضاف أن السلطات الأمنية اعتقلت 12 متهما بينهم اثنان يحملان الجنسية السورية داخل الإقليم على صلة مع "بي كا كا" الإرهابية.

وأردف: "هؤلاء متورطون بالتخطيط لشن هجمات على مجموعة قنصليات، واغتيال دبلوماسيين، إضافة للهجوم على أصحاب رؤوس أموال وشركات خاصة تعمل بالإقليم".

كما أشار البيان، إلى اعتقال "متورطين" آخرين (لم يحدد عددهم) يقيمون بعدة دول أوروبية بالتعاون مع الشرطة الدولية "الانتربول"، دون تفاصيل.

وأوضح أن سلطات أمن الإقليم أفشلت مخطط المعتقلين، بعد أربعة أشهر من المتابعة.

وفي سياق متصل، أعلن ذات البيان، أن سلطات الإقليم اعتقلت 15 مواطناً عراقياً، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال اغتيال وعنف.

وأضاف أن "8 من هؤلاء كانوا يخططون لاغتيال أحد محافظي الإقليم (لم يحدده)، وقاموا بأعمال عنف بمحافظة دهوك، كما خططوا للعبث بأمن الإقليم".

وأوضح أن "المعتقلين الـ7 الآخرين، متهمين أيضا بالتخطيط لأعمال عنف والعبث بأمن الإقليم"، دون تفاصيل عن مكان اعتقالهم.

واستطرد: "المتابعة مستمرة لاعتقال متهمين آخرين، بعضهم يعد جزءا من شبكة تم تأسيسها منذ سنوات، تهدف لجمع معلومات استخبارية وعسكرية عن مؤسسات الإقليم ومسؤوليه".

وأفاد بأن المطلوبين "خططوا لاغتيال مسؤول أمني كبير وقاض، كما قاموا بتبادل معلومات مع جهات أخرى من ضمنها منظمة بي كا كا الإرهابية"، دون تفاصيل.

ويتخذ مسلحو "بي كا كا" من المناطق الحدودية الوعرة في شمالي العراق، قواعد لهم ويشنون منها هجمات داخل الأراضي التركية.



بدوره، يرد الجيش التركي على تلك الهجمات بأخرى جوية ومدفعية وبرية، بين فترات متباينة، لضرب المنظمة الإرهابية في تلك المناطق.