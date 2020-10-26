مفاوضات لإنشاء فرع لمستشفى "هداسا" الإسرائيلي في دبي

كشف مدير مستشفى "هداسا" الإسرائيلي عن وجود مفاوضات لإقامة فرع للمستشفى في دبي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن المدير زئيف روتشتاين، "يجري مستشفى هداسا محادثات مع مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة حول إنشاء فرع للمستشفى في دبي".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن روتشتاين زار دبي الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع مسؤولين بالإمارات حول المشروع.

وقال: "هذا الاقتراح هو بمثابة ثورة، تأسيس مستشفى هداسا كقوة طبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت هيئة البث أنه "تم الاتصال من خلال مسؤولين ورجال أعمال أمريكيين، ويتم تقديم ميزانيات وهياكل ضخمة للمستشفى".

وأضافت: "سيتم تشكيل فريق لدراسة وفحص التفاصيل".

ويعد مستشفى هداسا من كبرى المستشفيات في إسرائيل.

واستنادا إلى هيئة البث، فإن هداسا "يعاني من أزمة ميزانية حادة تفاقمت خلال جائحة كورونا، وبات من الصعب دفع رواتب موظفيه".

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين تم توقيع عشرات الاتفاقيات والتفاهمات في مجالات الاقتصاد والطيران والبنوك والنقل البحري والسينما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.