وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

توفي نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والقيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي، عزة الدوري، عن عمر يناهز 78 عامًا، وفق ما أعلن الحزب الاثنين.

جاء ذلك في تسجيل صوتي عبر حساب الحزب المحظور بالعراق، على موقع "فيسبوك".

وقال الحزب: "على أرض العراق وأرض الرباط والجهاد، ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية الرفيق عزة إبراهيم الدوري".



وأضاف الحزب: "إزاء هذا الحدث الجلل فإننا واثقون أيها الرفاق المناضلون أنكم ستعملون بوصية رفقينا الراحل الذي ودعنا جميعا بالثبات على المبادئ والتحلي بالصبر والتمسك بمبادئ الحزب".

ولم تصدر السلطات العراقية بيانا بشأن وفاة الدوري حتى الساعة 6:50 ت.غ.

وكان الدوري الذراع الأيمن لصدام حسين ونائبه منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003.

وبقي الدوري وهو من أبرز المطلوبين على قائمة الولايات المتحدة لشخصيات النظام السابق، مختفيا طوال السنوات الماضية باستثناء البيانات الرسمية التي دعم في بعضها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان آخر ظهور للدوري في أبريل/نيسان 2019، عندما ألقى كلمة في تسجيل مصور، قدم فيها اعتذارا إلى الكويت جراء الغزو عام 1990، وأكد أن البلد الأخير لم يكن يوما جزءاً من العراق.