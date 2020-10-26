ي ب ك الإرهابي يستهدف مدينة الباب السورية بسيارة مفخخة

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة "الباب" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، شمالي سوريا الاثنين، فيما أُصيب في الحادث مدنيان.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن الانفجار وقع بسيارة مركونة وسط المدينة، وأسفر عن إصابة مدنيين، قامت فرق الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الانفجار تسبب كذلك بأضرار مادية في البيوت والمحال التجارية بمنطقة وقوعه.

ووجهت قوات الأمن في المنطقة أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن نفذت أعمالاً مشابهة.

وتتواجد المنظمة في مدينتي تل رفعت ومنبج، وتستخدمهما منطلقاً لأعمالها الإرهابية بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، بريف حلب الشمالي.