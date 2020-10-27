ألبانيا تستعيد 4 أطفال من مخيم الهول سيء السمعة

بدأت عملية إعادة أربعة أطفال من الجنسية الألبانية محتجزين في مخيم الهول الذي يؤوي عائلات مقاتلين في صفوف داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، إلى بلدهم عبر لبنان، وفق ما أعلن الهلال الأحمر السوري.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر السوري رهف عبود إن "الأطفال سلكوا الطريق من القامشلي إلى دمشق، ومن دمشق إلى الحدود اللبنانية ومن لبنان سيتوجهون إلى ألبانيا".

وكانت عبود أكدت لدى نقل الأطفال من مخيم الهول إلى القامشلي أنهم بصحة جيدة.

وأوضحت أن العملية تمت "بناء على طلب الحكومة الألبانية".

ويرتقب وصول رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى بيروت للإشراف على إعادة الأطفال إلى بلدهم، في عملية من المقرر أن تتم الثلاثاء.

ونشر راما تعليقاً على فيسبوك جاء فيه "نحن في خضم عملية إعادة أربعة أطفال ألبان من جحيم مخيم الهول إلى ألبانيا غداً، بفضل عملية بالغة التعقيد وبعد جهود استمرت أكثر من عام".

ومنذ ما قبل سقوط "خلافة" تنظيم داعش في آذار/مارس 2019 في سوريا، أقيم عدد من المخيمات لإيواء آلاف المدنيين أو المتهمين بالانتساب لداعش، وهو تحت إشراف تنظيم ي ب ك الإرهابي المدعوم من الغرب.

ويُعد مخيم الهول أكبر هذه المخيمات.

وقبيل توجهه إلى بيروت قال راما إن "هذه العملية تمهد الطريق أمام عملية ثانية لإعادة أطفال آخرين لا يزالون في مخيم الهول".

وبحسب الشرطة الألبانية، هناك 40 طفلاً ألبانياً عالقون في مخيم الهول، بينهم يتامى.