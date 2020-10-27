الجزائر قد تلجأ للتحكيم الدولي لإرغام فرنسا على تسليمها أرشيف المرحلة الاستعمارية

قال مستشار الرئيس الجزائري إن بلاده قد تلجأ للتحكيم الدولي ضد فرنسا لاستعادة أرشيف المرحلة الاستعمارية.

وأوضح عبد المجيد الشيخي الذي عُين ممثلا للجزائر في مفاوضاتها مع فرنسا، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، الثلاثاء أن تحركات بلاده لاستعادة أرشيفها التاريخي تواجه مقاومة من الجانب الفرنسي.

وأضاف: "لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي أو عرض القضية على الهيئات القضائية الدولية مستقبلا لأن الجزائر لم تقم بذلك مسبقا".

وتقول السلطات الجزائرية إن القوات الفرنسية إبان فترة الاستعمار (1830-1962) هربت مئات آلاف الخرائط والوثائق التاريخية، بينها ما يعود للحقبة العثمانية (1518 -1830).

فيما تقول السلطات الفرنسية إن الوثائق الخاصة بالفترة الاستعمارية للجزائر جزء من الأمور السيادية للبلاد.

ومنذ 4 سنوات مضت، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخص أولها الأرشيف الجزائري، الذي ترفض السلطات الفرنسية تسلميه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.

بينما يتعلق الملف الثالث بالتعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 -1966، والملف الرابع يتناول المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.