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الناشطة السعودية لجين الهذلول تبدأ إضراباً عن الطعام في سجنها

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.10.2020 10:32

بدأت الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول إضراباً عن الطعام في أحد سجون المملكة، وفق ما أعلنت أسرتها، الاثنين.

وقالت علياء شقيقة لجين الهذلول عبر حسابها بتويتر: "اليوم الساعة 7 مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر (بالعاصمة الرياض) حقها بالاتصال بالعائلة".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جانب السلطات السعودية على تلك المعلومات، غير أن المملكة عادة ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين بسجونها.

وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت الرياض عددًا من الناشطات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بالمساس بأمن البلاد.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم "تنفيذ القانون بشفافية".

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