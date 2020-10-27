لبنانيون ينظمون وقفة تضامن مع تركيا تنديدا باعتداء متظاهرين على العلم التركي

نظم عشرات اللبنانيين، الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام السفارة التركية لدى بيروت؛ احتجاجا على حرق متظاهرين أرمن للعلم التركي.

ورفع المتضامنون اللبنانيون، لافتات ضخمة عليها صور للعلم التركي والرئيس رجب طيب أردوغان، أمام السفارة.

وندد المشاركون في الوقفة بإقدام عدد من الشباب الأرمن على حرق العلم التركي، وكتبوا على الأعلام التركية عبارة "شُلت يد من أحرقك".

والاثنين، اعتدى عدد من اللبنانيين من ذوي الأصول الأرمنية، على قوات حراسة السفارة التركية بقذف حجارة وألعاب نارية؛ للاحتجاج على دعم تركيا لأذربيجان التي تناضل من أجل تحرير أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا.

وحاول المتظاهرون، الذين يقدر عددهم بنحو 200 شخص، اقتحام السفارة التركية، إلا أن قوات الأمن المنتشرة حولها منعتهم من ذلك.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "أغدام" و"فضولي".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، لأسباب إنسانية.

لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت، الاثنين، انتهاك الجيش الأرميني الهدنة باستهدافه وحدات عسكرية وقصفه مدنيين في مدينة ترتر، وعدّة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، وفضولي، ولاتشين.

يذكر أن أرمينيا سبق أن انتهكت هدنة موقعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بقصف مدينة كنجه بالصواريخ البالستية، كما انتهكت هدنة إنسانية أخرى بدأت يوم الـ 17 من الشهر نفسه.