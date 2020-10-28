الأزهر يطلق منصة متعددة اللغات للتعريف بالرسول الكريم

أعلنت مؤسسة الأزهر إطلاق منصة عالمية متعددة اللغات للتعريف بالنبي محمد صل الله عليه وسلم.

جاء ذلك في كلمة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، في احتفالية أقامتها وزارة الأوقاف المصرية شرقي القاهرة بذكرى المولد النبوي الشريف، شرقي القاهرة.

ويتزامن الإعلان عن هذه المنصة مع موجة غضب واستنكار تحتاج العالم الإسلامي ردا على تواصل الإساءة الفرنسية للإسلام وللنبي محمد عبر نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة له.

وقال الطيب: "يطلق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية بالعديد من لغات العالم، كما يخصص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في مسيرة الحب والخير والسلام".

وأضاف: "النبي صلى عليه وسلم تعرض في حياته وبعد رحيله لمثل ما يحدث الآن، لكنه كان يتعامل بالصفح والإحسان والدعاء للجاهلين به بالهداية فقال: (اللهم اهدي قومي فهم لا يعلمون)".

ومضى الطيب مستشهدا بالآيات الكريمة: "قال الله تعالى (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ)، وقوله تعالى: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)".



وتابع: "استبشر كل الاستبشار بالآية الكريمة المعجزة التي تكفل فيها الله بالدفاع عن النبى في قوله: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صل عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.



وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الجاري، قال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"؛ ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

وقبل أسبوع، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" ما أشعل موجة غضب واسعة في أنحاء العالم الإسلامي.