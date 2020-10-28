ترامب: 5 دول عربية جديدة ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير الـ5 المطبعة معها بالفعل؛ في إشارة إلى الإمارات والبحرين والسودان ومصر والأردن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل صعوده الطائرة متوجها إلى ولاية ميشيغان، مساء الثلاثاء، نقلها الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كانت هناك دول عربية أخرى ستنضم للدول التي طبعت مع إسرائيل، أجاب ترامب بـ "نعم".

وأضاف أنه لدينا 5 (مطبعة مع إسرائيل)، لكن فعليا لدينا ربما 9 أو 10 دول، وسيكون لدينا الكثير، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سيطبعون جميعهم.

وتابع أن "ذلك سيكون بعد الانتخابات الأمريكية. نحن نقوم بالكثير من العمل الآن، وأنا ضالع في جميع تلك الصفقات".

وأضاف: "الجمال هو السلام في الشرق الأوسط بلا مال ولا دم. ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا ما يحدث الآن".

ومضى الرئيس الأمريكي بالقول: "لدينا 5 دول بالتأكيد وأعتقد أنه سيكون لدينا 5 أخرى، وأنا احترمهم جميعا كبارا وصغار وأحترم الدول الثلاثة التي طبعت مؤخرا.. الإمارات والبحرين والسودان".

ولم يذكر ترامب أسماء الدول التي قال إنها ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل.