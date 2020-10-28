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قريباً.. الخمور الإسرائيلية في الأسواق الإماراتية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.10.2020 14:46
عضو في وفد تجاري إسرائيلي أمام ملصق لحاكم دبي محمد بن راشد الفرنسية عضو في وفد تجاري إسرائيلي أمام ملصق لحاكم دبي محمد بن راشد (الفرنسية)

كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن مصنعا إسرائيليا للخمور سيبدأ بتصدير منتجاته إلى الإمارات اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأوضحت الإذاعة الأربعاء، أن مصنع الخمور "غولان" وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية، بدءا من الأسبوع المقبل.

ونقلت الهيئة عن إدارة المصنع، أن "هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في إسرائيل".

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

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