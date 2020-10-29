انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

انطلقت الخميس، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها قناة "LBCI" الخاصة.

ومفاوضات اليوم هي تتمة للجولة الثانية، التي جرت الأربعاء، ومن المتوقع استمرار المفاوضات غدا الجمعة.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقدت الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، التي يسيطر عليها "حزب الله" (موالي لإيران)، وتشهد بين الحين والآخر توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.