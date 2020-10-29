اعتقال مواطن سعودي بعد طعنه حارس أمن في القنصلية الفرنسية في جدة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، أن مواطناً سعودياً اعتدى على حارس أمن في القنصلية الفرنسية في جدة "بآلة حادة"، ما تسبب بإصابته بجروح.

فيما أكدت السلطات السعودية اعتقال المواطن في جدة.

كما أكدت السفارة الفرنسية في الرياض حصول الاعتداء على القنصلية، مشيرة الى أن "حارس الأمن نقل إلى المستشفى ووضعه الصحي لا يدعو للقلق".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة "مكة المكرمة"، محمد الغامدي، إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي ألقت القبض على مواطن بالعقد الرابع من عمره، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وأضاف الغامدي، أن "اعتداء المواطن بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية، أسفر عن تعرض الأخير لإصابة طفيفة، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج".



وأوضح أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق منفذ الاعتداء"، دون تفاصيل.