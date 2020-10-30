"الدفاع التركية" تعلن تحييد 8 إرهابيين في غارة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارة جوية على معاقلهم شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أن وحدات الجيش رصدت 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في منطقة غارا بشمالي العراق وهم يستعدون لشن هجوم على تركيا.

وأضاف البيان أن المقاتلات التركية شنت غارة جوية على موقع تواجدهم، وتم تحييدهم.

وأكدت الوزارة على مواصلة العمليات بحزم ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.