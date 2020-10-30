محكمة أمريكية تستدعي ابن سلمان و9 آخرين

استدعت محكمة أمريكية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، و9 آخرين، في قضية المستشار السابق سعد الجبري الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله.

وقالت شبكة "سي إن إن"، مساء الخميس، إن محكمة واشنطن أرسلت مذكرات استدعاء محمد بن سلمان و9 سعوديين آخرين بالإضافة لمؤسسة مسك الخيرية، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضدهم، عبر تطبيقي "واتساب" و"سيغنال".

وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حصلت "سي إن إن" على نسخة منها، أنها أرسلت مذكرة استدعاء لمحمد بن سلمان عبر "واتساب" باللغتين العربية والإنجليزية في 22 سبتمبر / أيلول الماضي.

كما تضمنت وثائق المحكمة صورة للرسائل المرسلة عبر "واتساب" تُظهر وصولها والاطلاع عليها من قبل المرسل إليه.

ووجهت المحكمة مذكرات استدعاء أيضا إلى مؤسسة "مسك" الخيرية و9 أشخاص سعوديين مدعى عليهم بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري، عبر تطبيقي "واتساب" و"سيغنال".

وتقدم الجبري في وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد ابن سلمان، في محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.