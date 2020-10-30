وزير الدفاع الأمريكي ينهي جولة شرق أوسطية في إسرائيل

وصل وزير الدفاع الأمريكي الخميس، إلى إسرائيل، حيث عقد سلسلة اجتماعات بهدف ضمان "تفوقها العسكري" إقليميا في أعقاب توقيعها اتفاقات تطبيع مع دول عربية.

وقد وصل الوزير مارك إسبر، مطار بن غوريون في تل أبيب، قادمًا من الأردن والبحرين، بحسب بيان صادر عن زارة الدفاع الأمريكية "بناغون".

ووفق البيان التقى أسبر، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي استقبله في تل أبيب، وتناولا المخاوف الأمنية بالمنطقة، وجددا التزامهما بالتعاون من أجل مصالح البلدين.

وقال البيان: "كرر إسبر التزام الولايات المتحدة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل. واتفق الزعيمان على تحسين العلاقات الأمنية الثنائية".

وتابع "وتناقشا كذلك حول عملة تطبيع العلاقات المستمرة بين إسرائيل والدول العربية".

كما تناول وزير الدفاع الأمريكي، ونظيره الإسرئيلي، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما.

وفي الأردن، التقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، وبحث معه علاقات التعاون والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء تناول "الجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي".

كما تناولت المباحثات "علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية"، حسب المصدر ذاته.

ولم تتطرق الوكالة إلى مزيد من التفاصيل بشأن زمان أو مكان انعقاد اللقاء.