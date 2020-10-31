إسرائيل.. جنازة حاشدة لشيخ درزي تهدد بموجة عدوى جماعية في منطقة الشمال

قام عشرات الدروز من بلدة مجدل شمس باقتحام مستشفى إسرائيلي وخطف جثة رجل دين من طائفتهم توفي بكورونا وأقاموا له جنازة حاشدة، السبت، في البلدة التي تخضع للإغلاق التام.

والجمعة، توفي الشيخ أبو زين الدين حسن حلبي، متأثرا بإصابته بكورونا في مستشفى ببلدة صفد (شمال)، بحسب القناة "12" الخاصة.

ثم طلب أقارب حلبي بإقامة جنازة حاشدة له، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت وأصرت على تنظيم جنازة محدودة، ما دفع نحو مائة من أتباع الشيخ الدرزي إلى خطف جثته، بحسب المصدر ذاته.

وأقيمت جنازة حاشدة لحلبي شارك فيها المئات دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مجدل شمس التي تخضع للإغلاق منذ الاثنين الماضي على خلفية ارتفاع معدلات الإصابات بكورونا داخلها، وفق القناة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن من بين المشاركين في الجنازة كثيرون جاؤوا من منطقة الجليل (شمال) ما يهدد بموجة عدوى جماعية بين الدروز في منطقة الشمال برمتها.

ومجدل شمس أكبر تجمع للدروز في الجزء الذي احتلته إسرائيل من الجولان السوري عام 1967.

وتعيش الطائفة الدرزية في شمال إسرائيل، ويخدم الكثير منهم الذين يعيشون في إسرائيل منذ عام 1948 في جيش الاحتلال (خدمة إلزامية)، ويعتبرون أنفسهم إسرائيليين.

ووفق آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية بلغ إجمالي من أصيبوا بالفيروس منذ تفشيه 313 ألفا و701 من بينهم 2514 وفاة و11 ألفا و364 حالة نشطة (مصابون حاليون).