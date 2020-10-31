إصابة 34 شخصا بانفجار أنبوب غاز جنوبي العراق

أصيب 34 شخصا، السبت، في انفجار أنبوب ناقل للغاز بمحافظة المثنى جنوبي العراق.

جاء ذلك على لسان محافظ المثنى، أحمد منفي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقال منفي إن "أنبوبا لنقل الغاز انفجر بالمحافظة فجر السبت، ما أسفر عن إصابة 34 شخصا، 4 منهم إصاباتهم بالغة الخطورة".

وأشار إلى أنه أوعز بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث، مبينا أن "السلطات الأمنية والجنائية المختصة متواجدة بموقع الانفجار، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد ساعات".

ولفت منفي إلى وصول "فريق من بغداد إلى المحافظة لمعرفة ملابسات انفجار الأنبوب".

وذكر أن فرق الدفاع المدني لا تزال تعمل على إخماد الحريق، المندلع إثر الانفجار.

كما أفادت الوكالة الرسمية بأن "من بين ضحايا الانفجار عناصر من الحشد الشعبي بسبب قرب مقرهم من موقع الانفجار".