السراج يلتقي الممثلة الأممية بالإنابة في العاصمة طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع الممثلة الأممية بالإنابة في العاصمة طرابلس، وبحث معها مسار الحل السياسي لأزمة البلاد.



وجاء لقاء فائز السراج مع ستيفاني وليامز، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها في فيسبوك، عقب إعلان السراج الجمعة، استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



واتفق الجانبان على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده بتونس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي".



وذلك "وفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة"، وفق ذات المصدر.



كما أكدا على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، و"يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".



وفي 9 نوفمبر المقبل، ستعقد اللقاءات المباشرة لمنتدى الحوار الليبي، في تونس، بين ممثلين عن الحكومة والجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بعد عقد الاجتماع الافتراضي للمنتدى، الاثنين، بهدف الاتفاق على إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.