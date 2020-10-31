العثور على 13 مخبأ متفجرات لـداعش بكركوك شمالي العراق

أعلنت الداخلية العراقية، السبت، مقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، والعثور على 13 مخبأ للتنظيم تحتوي على مواد متفجرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها نفذت عمليتي تمشيط منفصلتين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك (شمال)، أسفرت عن مقتل إرهابي من "داعش" وإصابة آخر بجروح.

وأضافت أن قواتها عثرت أيضا خلال العمليتين على "13 مخبأ لداعش احتوت على 12 عبوة ناسفة، و10 صفائح مملوءة بمادة (سي فور) شديدة الانفجار، وحزام ناسف، و4 دراجات نارية، وجرار زراعي، ومعدات تفجير".

وأشارت إلى أنها عملت على تدمير المخابئ وتفجير المواد المضبوطة.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.