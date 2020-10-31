سيارة مدنية تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

اقتحمت سيارة مدنية، السبت، الحواجز المحيطة بالحرم المكي بعد خروجها عن مسارها واصطدمت بأحد أبواب المسجد الحرام.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، يظهر سيارة رمادية اللون تقتحم الحواجز الموزعة في الساحات الخارجية بالحرم، قبل اصطدامها بإحدى البوابات.

ودفعت الحادثة الغريبة من نوعها، إلى التحقيق فيها وفق ما ذكر متحدث إمارة مكة سلطان الدوسري، في تغريدة نشرها حساب الإمارة في تويتر.

وقال الدوسري: "الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم".

وأكد أنه "لم يصب أي شخص بأذى"، وأن "المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية، وجارٍ إحالته للنيابة العامة"، دون تفاصيل أخرى حول دوافع الحادثة.

وتصدر وسم "#سيارة_تقتحم_الحرم" لأكثر من 7 ساعات قائمة الأكثر تداولا على منصة تويتر في السعودية.