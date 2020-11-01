أمير قطر يبحث مع المشري مستجدات الوضع في ليبيا

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري، آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد، للمشري والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد في مكتبه بالديوان الأميري. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا".

وحضر المقابلة رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود.

والإثنين الماضي، وقعت قطر وليبيا، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المجال الأمني "بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح؛ فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

وأُعلن في ليبيا عن أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، آخره انبثق عن اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف، الشهر الجاري، لكن مليشيا حفتر عادة لا تحترم تلك الاتفاقات، وتنتهك بنودها بشكل متكرر.