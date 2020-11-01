سوريا.. فشل مفاوضات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي مع المجلس الوطني الكردي

فشلت المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وتنظيم ي ب ك - بي كا كا الإرهابي، لعدم تنفيذ التنظيم تفاهمات بإخراج عناصره القادمين من جبال قنديل من مناطق سيطرته شرقي سوريا.

وأفادت مصادر مطلعة أن إحجام "ي ب ك" عن تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين والمماطلة في السماح للبيشمركة التابعة للمجلس الكردي الدخول إلى المنطقة، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات التي استمرت لأكثر من 8 أشهر .

وأوضحت المصادر أن وفدا من المجلس الكردي توجه إلى إقليم كردستان شمالي العراق قبل أيام وأبلغ مسؤولي الإقليم بفشل المفاوضات، مشيرا إلى تحيز الولايات المتحدة للمنظمة الإرهابية في المفاوضات بالرغم من كونها وسيط وضامن بين الجانبين.

وقبل نحو 8 أشهر، بدأت المفاوضات بين الجانبين بضغوط من الولايات المتحدة، وعقد العديد من جلسات التفاوض بينهما في مناطق سيطرة المنظمة شرقي سوريا برعاية أمريكية.

ومن خلال المفاوضات تم التفاهم على نقاط مبدئية؛ منها إنشاء مرجعية بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة لتقاسم السلطة وجعل اتفاقية "دهوك" لعام 2014 أساسا لإدارة المنطقة، إلا أنه لم تطبق أي من هذه البنود على أرض الواقع.

وكان المجلس الوطني الكردي والمنظمة توصلا عام 2014 إلى اتفاق في مدينة دهوك بإقليم شمال العراق.

ونص الاتفاق على تشكيل "مرجعية سياسية كردية"، وإدارة مشتركة لمناطق شمال شرقي سوريا بين الطرفين، إلا أن المنظمة لم تلتزم بأي من بنود هذه الاتفاقية، ومارست مضايقات واعتقالات بحق أعضاء الوطني الكردي.