للمرة الأولى.. الجولة الخامسة من المحادثات العسكرية الليبية ستنعقد داخل البلاد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة الخامسة من المحادثات العسكرية الليبية ستنعقد الأسبوع المقبل، داخل البلاد، للمرة الأولى.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان صحافي السبت أنّ "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) ستجتمع في الفترة بين 2 و4 تشرين الثاني/ نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس" في جنوب غرب البلاد.

وكانت انعقدت اللقاءات الأربعة السابقة خارج ليبيا.

ويأتي ذلك فيما يستعد الفرقاء الليبيون للبدء في عقد جلسات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت الأمم المتحدة في 23 من الشهر الجاري، توقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية في بيانها أنّ الجولة الخامسة تأتي "بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف"، مشيرة إلى أنّ المحادثات ستحضرها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.

وتفاقمت الأزمة قبل أكثر من عام بعدما شنّ خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي عادت واستعادت السيطرة على غرب ليبيا بالكامل.